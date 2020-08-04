ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А
  • 15:26
    • Икер Касильяс завершил карьеру
  • 15:43
    • Старт КХЛ иностранные клубы проведут на выезде
  • 14:14
    • Защитник Манди близок к «Ливерпулю»
  • 13:54
    • «Рома» хочет за Пасторе 10 млн евро
  • 12:58
    • Медведев: Никаких обращений со стороны Малкома не было
    Все новости спорта

    Старт КХЛ иностранные клубы проведут на выезде

    Хоккей КХЛ Вокруг хоккеяКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как повлиял коронавирус на календарь будущего сезона КХЛ.

    хоккеисты КХЛ
    хоккеисты КХЛ

    «В данный момент мы общаемся со всеми иностранными клубами, с госорганами. Сейчас нельзя играть только в Казахстане, но и местные клубы уже вышли на сборы. В тот момент, когда мы закрывали плей-офф, у "Йокерита" была тяжёлая ситуация. Но сейчас идёт снижение заболеваемости. Мы составляем календарь таким образом, чтобы иностранные клубы начинали регулярку на выезде, а вернулись домой приблизительно к 10-15 сентября», — сказал Морозов в эфире «Матч ТВ».

    Начало Континентальной Хоккейной Лиги запланировано на 2 сентября 2020 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Торонто» — «Коламбус»
  • 1.64
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва за АПЛ. «Брэнтфорд» — «Фулхэм». На что ставить?
  • «Брэнтфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Как много шайб будет во второй игре серии?
  • «Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Нэшвилл» и «Аризона» снова забьют много голов
  • «Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие