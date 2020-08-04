Старт КХЛ иностранные клубы проведут на выезде

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как повлиялна календарь будущего сезона КХЛ.

«В данный момент мы общаемся со всеми иностранными клубами, с госорганами. Сейчас нельзя играть только в Казахстане, но и местные клубы уже вышли на сборы. В тот момент, когда мы закрывали плей-офф, у "Йокерита" была тяжёлая ситуация. Но сейчас идёт снижение заболеваемости. Мы составляем календарь таким образом, чтобы иностранные клубы начинали регулярку на выезде, а вернулись домой приблизительно к 10-15 сентября», — сказал Морозов в эфире «Матч ТВ».

Начало Континентальной Хоккейной Лиги запланировано на 2 сентября 2020 года. 0