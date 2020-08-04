«Вегас» по-волевому обыграл «Даллас»

обыгралв матче групповой стадии плей-офф НХЛ со счетом 5:3 (1:0, 0:3, 4:0).

В составе победителей по голу забили Чандлер Стивенсон, Марк Стоун, Нейт Шмидт, Уильям Каррье и Вильям Карлссон. Стоит отметить, что к 9-й минуте третьего периода «Вегас» проигрывал со счетом 1:3.

У «Старз» отличились Джо Павелски, Джейми Олексяк и Кори Перри. Ассистентский хет-трик на свой счет записал Миро Хейсканен.

Российские игроки «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Колорадо», а «Вегас» — с «Сент-Луисом». Обе игры пройдут в ночь на 6 августа.