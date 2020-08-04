«Вегас» по-волевому обыграл «Даллас»

Хоккеисты «Вегаса»
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В составе победителей по голу забили Чандлер Стивенсон, Марк Стоун, Нейт Шмидт, Уильям Каррье и Вильям Карлссон. Стоит отметить, что к 9-й минуте третьего периода «Вегас» проигрывал со счетом 1:3.
У «Старз» отличились Джо Павелски, Джейми Олексяк и Кори Перри. Ассистентский хет-трик на свой счет записал Миро Хейсканен.
Российские игроки «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Колорадо», а «Вегас» — с «Сент-Луисом». Обе игры пройдут в ночь на 6 августа.
НХЛ. Запад. Посев 1/4 финала
«Вегас» — «Даллас» — 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)
Голы: Стивенсон — 1 (Карлссон, Стоун), 1:04 — 1:0. Павелски — 1 (Янмарк, Хейсканен), 27:50 — 1:1. Олексяк — 1 (Комо, Хейсканен), 28:32 — 1:2. Перри — 1 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:42 — 1:3. Стоун — 1 (Казинс, Уайтклауд), 49:46 — 2:3. Шмидт — 1 (Смит), 51:15 — 3:3. Каррье — 1 (Шмидт, Ривз), 54:47 — 4:3. Карлссон — 1 (п.в., Руа), 59:39 — 5:3Вратари: Ленер — Бишоп (58:44 — 59:39)Штраф: 2-4Броски: 33 (7+10+16) — 27 (8+13+6)