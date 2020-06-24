«Барыс» подписал нападающего «Коламбуса»

Казахстанскийна своем официальном сайте объявил о переходе форварда, который ранее выступал за

Соглашение со шведским хоккеистом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

Прошлый сезон стал для Лильи дебютным в НХЛ. В 37 матчах за «Блю Джекетс» Якоб набрал 5 (2+3) очков.

До переезда в Америку хоккеист был лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав в сезоне-2018/19 45 (15+30) очков в 71-й встрече.

0