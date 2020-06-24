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    «Барыс» подписал нападающего «Коламбуса»

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    Казахстанский «Барыс» на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Якоба Лильи, который ранее выступал за «Коламбус».

    «Барыс» подписал нападающего «Коламбуса»
    «Барыс» подписал нападающего «Коламбуса»

    Соглашение со шведским хоккеистом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

    Прошлый сезон стал для Лильи дебютным в НХЛ. В 37 матчах за «Блю Джекетс» Якоб набрал 5 (2+3) очков.

    До переезда в Америку хоккеист был лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав в сезоне-2018/19 45 (15+30) очков в 71-й встрече.

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    Добро пожаловать в семью, Якоб! 🤩 ⠀ Минувший сезон стал дебютным для 26-летнего шведского нападающего в Национальной Хоккейной Лиге. Якоб провёл 37 матчей за «Коламбус», набрав 5 (2+3) очков. ⠀ Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав 37 (12+25) очков в 52 матчах чемпионата Швеции. В 19 встречах плей-офф отметился 8 (3+5) баллами, а его команда завоевала серебряные медали. . Lycka till, Jakob!

    Публикация от ХК «Барыс» (@barys_official)

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