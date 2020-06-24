«Барыс» подписал нападающего «Коламбуса»

Соглашение со шведским хоккеистом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.
Прошлый сезон стал для Лильи дебютным в НХЛ. В 37 матчах за «Блю Джекетс» Якоб набрал 5 (2+3) очков.
До переезда в Америку хоккеист был лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав в сезоне-2018/19 45 (15+30) очков в 71-й встрече.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добро пожаловать в семью, Якоб! 🤩 ⠀ Минувший сезон стал дебютным для 26-летнего шведского нападающего в Национальной Хоккейной Лиге. Якоб провёл 37 матчей за «Коламбус», набрав 5 (2+3) очков. ⠀ Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав 37 (12+25) очков в 52 матчах чемпионата Швеции. В 19 встречах плей-офф отметился 8 (3+5) баллами, а его команда завоевала серебряные медали. . Lycka till, Jakob!