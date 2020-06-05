Брагин — главный тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин
globallookpress.com
В тренерский штаб специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
Кудашов возглавил сборную России и СКА в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством национальная команда одержала одну победу в основное время и заняла последнее место.
Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января специалист, которому 31 мая исполнилось 64 года, стал старшим тренером главной национальной команды и СКА. 0