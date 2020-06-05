Брагин — главный тренер сборной России по хоккею

Главный тренер сборной Россиипокинул свой пост, вместо него назначен сообщает пресс-служба ФХР.

В тренерский штаб специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Кудашов возглавил сборную России и СКА в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством национальная команда одержала одну победу в основное время и заняла последнее место.

Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января специалист, которому 31 мая исполнилось 64 года, стал старшим тренером главной национальной команды и СКА. 0