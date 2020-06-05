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    Брагин — главный тренер сборной России по хоккею

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России Алексей Кудашов покинул свой пост, вместо него назначен Валерий Брагин, сообщает пресс-служба ФХР.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    В тренерский штаб специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

    Кудашов возглавил сборную России и СКА в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством национальная команда одержала одну победу в основное время и заняла последнее место.

    Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января специалист, которому 31 мая исполнилось 64 года, стал старшим тренером главной национальной команды и СКА. 0

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