Президент КХЛ: Не хотим рисковать, но болельщики должны присутствовать на трибунах

Президент Континентальной хоккейной лигирассказал о предполагаемом присутствии болельщиков на матчах нового сезона.

«Приблизительная дата начала сезона — 2 сентября. В середине июля у нас традиционно конец отпусков, команды приступают к предсезонной подготовке.

Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Мы придерживаемся точки зрения, что болельщики должны присутствовать на трибунах.

Мы следим за ситуацией, разрабатываем рекомендации для клубов, болельщиков и ледовых арен на случай старта сезона в сентябре.

Мы не хотим рисковать, но не хотим проводить игры при пустых трибунах. Надеемся, что пандемия завершится и все с удовольствием придут на стадионы и будут болеть за свои любимые команды», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24». 0