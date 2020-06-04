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    Президент КХЛ: Не хотим рисковать, но болельщики должны присутствовать на трибунах

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    Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о предполагаемом присутствии болельщиков на матчах нового сезона.

    «Приблизительная дата начала сезона — 2 сентября. В середине июля у нас традиционно конец отпусков, команды приступают к предсезонной подготовке.

    Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Мы придерживаемся точки зрения, что болельщики должны присутствовать на трибунах.

    Мы следим за ситуацией, разрабатываем рекомендации для клубов, болельщиков и ледовых арен на случай старта сезона в сентябре.

    Мы не хотим рисковать, но не хотим проводить игры при пустых трибунах. Надеемся, что пандемия завершится и все с удовольствием придут на стадионы и будут болеть за свои любимые команды», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24». 0

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