ЦСКА начал переговоры с Сорокиным, Капризов отправится в НХЛ

Президентвысказался о ситуации с возможным продлением контрактов на следующий сезон с вратареми форвардом

«На этой неделе, если быть точнее, то первого июня, начали обсуждать контракт с Ильей Сорокиным. С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписывать контракт с клубом НХЛ», — цитирует Есмантовича пресс-служба «армейцев».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провел за столичную команду 57 матчей, в которых набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в 4 матчах. На счету Сорокина 44 матча, в которых он пропустил 63 шайбы.

Контракты 23-летнего Капризова и 24-летнего Сорокина с ЦСКА истекли 30 апреля. 0