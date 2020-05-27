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    Новый сезон в НХЛ могут начать в январе 2021 года

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    НХЛ планирует начать следующий сезон в январе 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэрри Беттмэн.

    Гэрри Беттмэн
    Гэрри Беттмэн

    Также он выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате).

    Кроме того, НХЛ не собирается отказываться от проведения матча «Зимней классики», в котором в 2021 году должны сыграть «Миннесота» и «Сент-Луис».

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