Новый сезон в НХЛ могут начать в январе 2021 года

НХЛ планирует начать следующий сезон в январе 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги

Также он выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате).

Кроме того, НХЛ не собирается отказываться от проведения матча «Зимней классики», в котором в 2021 году должны сыграть «Миннесота» и «Сент-Луис».

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный из-за коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. 0