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    Регулярный сезон в НХЛ не будет доигран

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    Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэрри Беттман во время специальной пресс-конференции сообщил о том, что регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран.

    Регулярный сезон в НХЛ не будет доигран
    Регулярный сезон в НХЛ не будет доигран

    Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Это команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.

    Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

    Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате. 0

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