НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня

Национальная хоккейная лига собирается отменить запрет на проведение тренировок.

Хоккеисты клубов лиги смогут возобновить занятия в начале июня. Точная дата пока не определена.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте НХЛ, сказано, что после перехода к так называемой «фазе 2» прекратится режим самоизоляции, и хоккеисты по желанию смогут проводить тренировки в тренировочных центрах клубов, занимаясь небольшими группами (как на льду, так и вне льда).

Пока еще только предстоит решить, когда начнется «фаза 2», и как долго она продлится. При этом лига подчеркивает, что клубы не имеют права принуждать своих игроков тренироваться.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. 0