НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня

НХЛ вернется к тренировкам
globallookpress.com
Хоккеисты клубов лиги смогут возобновить занятия в начале июня. Точная дата пока не определена.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте НХЛ, сказано, что после перехода к так называемой «фазе 2» прекратится режим самоизоляции, и хоккеисты по желанию смогут проводить тренировки в тренировочных центрах клубов, занимаясь небольшими группами (как на льду, так и вне льда).
Пока еще только предстоит решить, когда начнется «фаза 2», и как долго она продлится. При этом лига подчеркивает, что клубы не имеют права принуждать своих игроков тренироваться.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. 0