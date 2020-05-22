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    НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд

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    Профсоюз игроков НХЛ провел голосование по предложению провести в сезоне-2019/20 плей-офф с участием 24 команд вместо обычных 16, сообщает Associated Press.

    НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд
    НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд

    По информации источника, результаты голосования станут известны 22 мая. Однако утверждение формата не будет означать немедленное возобновление сезона. Профсоюз игроков и руководство лиги позже обсудят все необходимые детали.

    Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии будут проходить в стандартном формате — до четырех побед.

    Регулярный чемпионат НХЛ в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. 0

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