НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд
globallookpress.com
По информации источника, результаты голосования станут известны 22 мая. Однако утверждение формата не будет означать немедленное возобновление сезона. Профсоюз игроков и руководство лиги позже обсудят все необходимые детали.
Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии будут проходить в стандартном формате — до четырех побед.
Регулярный чемпионат НХЛ в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. 0