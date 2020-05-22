Профсоюз игроков НХЛ провел голосование по предложению провести в сезоне-2019/20 плей-офф с участием 24 команд вместо обычных 16, сообщает Associated Press.

НХЛ могут доиграть в формате плей-офф из 24 команд globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По информации источника, результаты голосования станут известны 22 мая. Однако утверждение формата не будет означать немедленное возобновление сезона. Профсоюз игроков и руководство лиги позже обсудят все необходимые детали.

Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии будут проходить в стандартном формате — до четырех побед.

Регулярный чемпионат НХЛ в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. 0