«Нефтехимик» заключил контракт со словацким форвардом

Словацкий форвардподписал контракт с, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год.

В минувшем сезоне словацкий хоккеист выступал в чешской Экстралиге за «Либерец», и набрал 60 (31+29) очков в 50 матчах.

Гудачек ранее представлял цвета братиславского «Слована». В активе форварда 151 игра в КХЛ и 58 (26+32) очков. Также нападающий провел 44 матча за сборную Словакии, в которых набрал 21 (8+13) очко.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетнее соглашение со словацким нападающим Либором Гудачеком (07.09.1990, 175/75, хват правый).

Мы рады приветствовать Либора в Стае и желаем успешного сезона! pic.twitter.com/72S1yqfU3n — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 21, 2020

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