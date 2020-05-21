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    «Нефтехимик» заключил контракт со словацким форвардом

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    Словацкий форвард Либор Гудачек подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба

    «Нефтехимик» заключил контракт со словацким форвардом
    «Нефтехимик» заключил контракт со словацким форвардом

    Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год.

    В минувшем сезоне словацкий хоккеист выступал в чешской Экстралиге за «Либерец», и набрал 60 (31+29) очков в 50 матчах.

    Гудачек ранее представлял цвета братиславского «Слована». В активе форварда 151 игра в КХЛ и 58 (26+32) очков. Также нападающий провел 44 матча за сборную Словакии, в которых набрал 21 (8+13) очко.

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