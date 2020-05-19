Леонсис: Сезоны в НХЛ и НБА будут доиграны, но без зрителей

Владелец «Вашингтон Кэпиталз», «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс»выразил мнение, что сезоны в НХЛ и НБА будут доиграны.

«Я полагаю, что все три команды будут играть. Мы позволим НБА и НХЛ попытаться закончить часть или весь регулярный сезон, а затем выйти в плей-офф. Мы просто не будем делать это с фанатами. Мы сосредоточены на здоровье и безопасности наших болельщиков и игроков.

У нас много времени для этого. На самом деле нет никакого стресса от того, когда начнется следующий сезон, и поэтому мы получаем возможность планировать и создавать протоколы, которые действительно дадут максимальную безопасность нашим игрокам», — приводит слова Леонсиса Eurohoops.

Напомним, сезон в НХЛ и НБА был остановлен в марте на неопределенный срок. 0