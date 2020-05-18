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    Брызгалов о финале с Канадой на ЧМ-2009: Третьяк говорил: «Даже если проиграем — уже серебро»

    Хоккей Сборная России Сборная Канады
    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов вспомнил финальный матч против команды Канады (2:1) на ЧМ-2009 в Швейцарии.

    Илья Брызгалов
    Илья Брызгалов

    «У Канады и США в Берне-2009 были приличные команды. Очень серьезные! Но мы выходили и играли, сражались.

    С сильным соперником всегда интересно играть. Такие игры приносят удовольствие и запоминаются. Когда обыгрываешь сильных соперников — сразу слезы, радость, все радуется, у девчонок с кокошниками тушь течет по лицу…

    Финал с Канадой? Канадцы всех разносили в группе, мы по-разному добирались до финала. Хотя мы тоже все матчи выиграли.

    Мы готовились к финалу спокойно, как всегда. Кто в дартс играл, кто в домино, кто чай пил. Обычная рутина и подготовка к игре.

    Владислав Третьяк, правда, говорил: "Даже если проиграем — уже серебро!". Но кто хотел проигрывать?

    Мы хотели выиграть золото, мы приехали за золотыми медалями. Для отчета и серебро хорошо, наверное, но спортсмен хочет быть первым и выигрывать золото», — сказал Брызгалов «Чемпионату». 0

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