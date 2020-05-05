Шестеркин: Хочется поскорее вернуться в игру, выйти на лед

Голкипер «Рейнджерс»считает, что надо постараться возобновить сезон в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы все очень хотим спасти сезон. Поскорее вернуться в игру, выйти на лед. Но я не знаю, насколько хорошим будет качество хоккея. Сейчас ты кататься нигде не можешь.

Летом хоть где-то можно найти лед. Позаниматься, подготовиться к тренировочному лагерю, а еще там какое-то время провести, чтобы идти в предсезонные игры.

Но сейчас так получается, что никто не катался. И я не знаю, будет ли НХЛ устраивать какие-то сборы.

Главное, чтобы никто не травмировался. Это долгая пауза, все томительно ждут, тренируются на земле, подтягивают физику.

Но на льду работают немного другие мышцы, и за этим нужно очень сильно следить», — приводит слова Шестеркина «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Шестеркин провел 12 матчей, пропустив в них 29 шайб. До переезда в Америку хоккеист защищал цвета петербургского СКА. 0