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    Шестеркин: Хочется поскорее вернуться в игру, выйти на лед

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин считает, что надо постараться возобновить сезон в регулярном чемпионате НХЛ.

    Игорь Шестеркин
    Игорь Шестеркин

    «Мы все очень хотим спасти сезон. Поскорее вернуться в игру, выйти на лед. Но я не знаю, насколько хорошим будет качество хоккея. Сейчас ты кататься нигде не можешь.

    Летом хоть где-то можно найти лед. Позаниматься, подготовиться к тренировочному лагерю, а еще там какое-то время провести, чтобы идти в предсезонные игры.

    Но сейчас так получается, что никто не катался. И я не знаю, будет ли НХЛ устраивать какие-то сборы.

    Главное, чтобы никто не травмировался. Это долгая пауза, все томительно ждут, тренируются на земле, подтягивают физику.

    Но на льду работают немного другие мышцы, и за этим нужно очень сильно следить», — приводит слова Шестеркина «Матч ТВ».

    В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Шестеркин провел 12 матчей, пропустив в них 29 шайб. До переезда в Америку хоккеист защищал цвета петербургского СКА. 0

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