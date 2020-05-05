КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко ван БастенВ одиночку на «льва». В 1988-м Марко ван Бастен унизил Англию на Евро
  • 21:26
    • Источник: ФИФА одобрит пять замен при доигровке сезона
  • 15:48
    • Орещук: Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Миранчука для «Барселоны»
  • 15:43
    • «Барселона» предложила «Интеру» 80 млн евро и трех футболистов за Мартинеса
  • 14:10
    • Бундеслига может возобновиться 15 мая
  • 10:42
    • Турнир UFC 251 в Австралии перенесен
    Все новости спорта

    Генменеджер «Флориды»: Денисенко — крайне талантливый молодой форвард

    Хоккей Флорида Пантерз НХЛ Локомотив КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон высказал мнение о новичке команды — российском нападающем Григории Денисенко.

    Григорий Денисенко
    Григорий Денисенко

    «Григорий — интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, который играл важную роль на международном уровне и выступал капитаном российской команды на молодежном чемпионате мира.

    Мы уверены, что его ждет яркое будущее с "пантерами" на протяжении многих лет», — сказал Тэллон пресс-службе НХЛ.

    19-летний Денисенко подписал с «Флоридой» трехлетний контракт новичка.

    Российский форвард был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

    В минувшем сезоне Денисенко играл в КХЛ за «Локомотив» и набрал 12 (6+6) очков в 38 матчах регулярного чемпионата. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Complexity — Fnatic
  • 2.01
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахал» будет играть на победу
  • «Ахал» — «Энергетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Fnatic будут близки к победе?
  • Complexity — Fnatic. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Heretics и NiP проведут напряженный поединок
  • Heretics — Ninjas in Pyjamas. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Никто точно не знает, когда вернется футбол Футбол Коронавирус требует компромиссов. Футбол не может ждать вечноФутбольные клубы должны проводить матчи, чтобы выжить Вчера в 14:580
  • 17:10
    • Ла Лига может включить шум трибун во время матчей без зрителей
  • 15:36
    • Капитан женской сборной США готова стать вице-президентом страны
  • 21:01
    • Генменеджер «Флориды»: Денисенко — крайне талантливый молодой форвард
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Не испугались самих «дьяволов». В 1998-м шедевр Трезеге выбил «МЮ» из 1/4 Лиги чемпионовБолее 20 лет назад «Монако» со своим молодняком был способен на многое в еврокубках Вчера в 14:510
  • Экспресс дня

  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • 1.50
    •
  • 20:52
    • «Балтика» намерена выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне
  • 20:44
    • «Феррари» предлагает Феттелю двухлетний контракт
  • 20:26
    • СМИ: «Атлетико» предлагает «Реалу» за Хамеса 25 млн евро
    Балотелли не заиграл в топ-клубах и сейчас выступает в «Брешии» Футбол Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными...но которые, к сожалению, не удались Вчера в 03:120
  • 20:06
    • Франция отказалась от проведения ЧЕ по спортивной гимнастике
  • 19:53
    • «Магнитка» расторгла контракт с Матушкиным
  • 19:35
    • В менхенгладбахской «Боруссии» — два случая заражения коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Heretics — Ninjas in Pyjamas
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Complexity — Fnatic
  • Прочие
  • Завтра в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие