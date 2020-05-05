Генменеджер «Флориды»: Денисенко — крайне талантливый молодой форвард

Генеральный менеджер «Флориды»высказал мнение о новичке команды — российском нападающем

«Григорий — интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, который играл важную роль на международном уровне и выступал капитаном российской команды на молодежном чемпионате мира.

Мы уверены, что его ждет яркое будущее с "пантерами" на протяжении многих лет», — сказал Тэллон пресс-службе НХЛ.

19-летний Денисенко подписал с «Флоридой» трехлетний контракт новичка.

Российский форвард был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

В минувшем сезоне Денисенко играл в КХЛ за «Локомотив» и набрал 12 (6+6) очков в 38 матчах регулярного чемпионата. 0