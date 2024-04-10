Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 13:30 мск. Корда — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Вопреки всем прогнозам, Себастьян почти без напряга прошел первый круг, разгромив Алехандро Давидовича-Фокину, который два года назад добрался здесь до финала.

Американец отдал испанскому теннисисту лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Ожидания — борьба, три сета и решающий тай-брейк. Реальность — капитуляция испанца, который максимально ужасно играл на своей подаче.

У Корды в этом плане все было в порядке, несмотря на то, что один из трех геймов соперник взял на прием.

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Ну и с выносливостью у Корды, кажется, все в порядке сейчас. Известно, что он до сих пор не дебютировал в топ-20 только из-за постоянно преследующих его физических проблем.

Синнер

Янник в этом году еще ни разу не играл на грунте, но есть подозрение, что это никак не скажется на его уровне в предстоящем матче.

По итогам предыдущих трех месяцев итальянец подвинул Карлоса Алькараса со второй строчки рейтинга и уже поглядывает на вершину, где пока что находится Новак Джокович.

В текущем сезоне Синнер проиграл пока лишь один матч — Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

После этого Синнер взял титул на «тысячнике» в Майами. Особенно показательной стала победа над Даниилом Медведевым (6:1, 6:2).

Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Янник доходил в Монте-Карло минимум до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 5.65, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: с одной стороны, логично предположить, что американец в состоянии создать проблемы лучшему теннисисту сезона. Но сколько уже было таких предположений, а потом кто-нибудь отдавал матч почти без борьбы. К сожалению, таких примеров очень много.

В общем, наше мнение — Синнер выиграет, но борьба в этом матче все-таки будет. Ну или хотя бы видимость борьбы.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.