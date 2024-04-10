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    Медведев обыграет Монфиса с разгромным счетом?

    Монфис — Медведев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. Монфис — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Монфис

    Гаэль в первом раунде должен был встретиться с Джорданом Томпсоном, который на прошлой неделе играл в Хьюстоне и в итоге решил, что сил на Монте-Карло у него все-таки не осталось.

    Но первым соперником француза все равно стал представитель Австралии — Александр Вукич.

    Монфис с трудом дожал Вукича в третьем сете — 6:7, 6:3, 7:5. Здесь важно уточнить, что в решающей партии Гаэль проигрывал 1:4, но умудрился сделать два обратных брейка и взять гейм на приеме при счете 6:5.

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    В общем, это был эпичный камбэк, но этот матч подтвердил, что на грунте 37-летнему Монфису будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    Медведев

    Даниил на днях напомнил, что по-прежнему не получает большого удовольствия от игры на грунте, но при этом отметил, что сейчас это покрытие уже не раздражает его так сильно, как раньше.

    Эти слова подтверждают в том числе прошлогодние результаты. Например, в Монте-Карло россиянин в 2023-м дошел до четвертьфинала.

    Но главным успехом Медведева тогда стала победа на «Мастерсе» в Риме. В финале он обыграл Хольгера Руне, а перед этим остановил Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

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    Правда, был и большой провал — на Открытом чемпионате Франции Медведев проиграл в первом раунде бразильцу Тьяго Сейботу-Уайлду. Но позитивных моментов, связанных с грунтом, все равно гораздо больше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 3.62, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.29.

    Прогноз: никакой интриги здесь нет — просто отсутствует. Стиль игры Даниила, может, и не совсем подходит для грунта, но нет никаких сомнений в том, что он спокойно обыграет возрастного француза. Скорее всего, хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Монфис — Медведев с коэффициентом 1.92. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Монфиса с разгромным счетом?
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