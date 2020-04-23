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    Сезон НХЛ могут доиграть на четырех аренах

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    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, лига рассматривает сценарий проведения концовки чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.

    Сезон НХЛ могут доиграть на четырех аренах
    Сезон НХЛ могут доиграть на четырех аренах

    «Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей.

    Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем это предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно.

    Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

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