Сезон НХЛ могут доиграть на четырех аренах

Комиссионер НХЛзаявил, лига рассматривает сценарий проведения концовки чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей.

Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем это предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно.

Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 0