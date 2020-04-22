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    НХЛ может возобновить сезон в июле

    Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле.

    Журналист Энди Слэйтер сообщил в своем твиттере, со ссылкой на президента «Флориды», что оставшиеся матчи сезона-2019/20 собираются доиграть на нейтральных площадках.

    «НХЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле.

    Президент "Флориды" Мэтт Колдвелл заявил, что матчи пройдут в 4-5 городах без болельщиков или с ограниченным количеством зрителей. Этот план на данный момент не утвержден», — говорится в сообщении Слэйтера.

    13 марта НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса.

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