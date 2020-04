НХЛ может возобновить сезон в июле

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле.

Журналист Энди Слэйтер сообщил в своем твиттере, со ссылкой на президента «Флориды», что оставшиеся матчи сезона-2019/20 собираются доиграть на нейтральных площадках.

«НХЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле.

Президент "Флориды" Мэтт Колдвелл заявил, что матчи пройдут в 4-5 городах без болельщиков или с ограниченным количеством зрителей. Этот план на данный момент не утвержден», — говорится в сообщении Слэйтера.

13 марта НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July.

Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.

On the conference call, he said this plan is not finalized.