рассматривает вариант продолжения сезона на нейтральных аренах без болельщиков, сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ могут доиграть на нейтральных аренах без зрителей globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не является предпочтительной. Наша цель — подготовиться к любому повороту в развитии ситуации.

Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 0