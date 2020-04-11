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    НХЛ могут доиграть на нейтральных аренах без зрителей

    Хоккей Коронавирус в спорте НХЛ Прогнозы на НХЛ
    НХЛ рассматривает вариант продолжения сезона на нейтральных аренах без болельщиков, сообщает пресс-служба лиги.

    НХЛ могут доиграть на нейтральных аренах без зрителей
    НХЛ могут доиграть на нейтральных аренах без зрителей

    «Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не является предпочтительной. Наша цель — подготовиться к любому повороту в развитии ситуации.

    Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

    Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 0

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