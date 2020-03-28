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    Фазель: Меры предосторожности не помешают, но меня не страшит коронавирус

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    Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    Ранее ИИХФ вынуждена была отменить чемпионат мира по хоккею-2020, почти все хоккейные турниры по всему миру были отменены или перенесены.

    «Все хорошо. У нас в Швейцарии введен особый режим. Мы никуда не выходим, рестораны и магазины закрыты.

    Я выбирался пару-тройку раз в офис ИИХФ, но он ведь пустует, там никого. Там просто привычнее работать, а так я из дома работаю.

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    • И работаю над оценкой потерь из-за отмены чемпионата мира для получения страховых выплат. Несколько непривычна тишина вокруг, но работать не мешает.

    Не боюсь ли заразиться с учетом возраста? Нет. Нет. Если рука господа на меня таким образом укажет — что я смогу поделать?

    Речь не о том, что я бесстрашный, наоборот, я осторожен. Не встречаюсь с людьми, редко куда-то выбираюсь — только по необходимости, часто мою руки.

    Чувствую себя прекрасно. И каждый день занимаюсь фитнесом. Меры предосторожности никогда не помешают, но меня не страшит угроза», — приводит слова Фахеля «Спорт-Экспресс». 0

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