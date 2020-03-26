Вратарь из НХЛ пожертвует 100 тысяч долларов пострадавшим от коронавируса

Голкиперсообщил, что пожертвует 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса.

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Перевод будет сделан через благотворительный фонд 38-летнего шведа в продовольственный банк Нью-Йорка. Благодаря этим средствам будут приобретены около 68 тысяч блюд для 8 тысяч детей и их семей, которые из-за пандемии перестали посещать образовательные учреждения и получать бесплатную еду.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — более 20 тысяч. 0