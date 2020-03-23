«Трактор» приостановил тренировки всех команд
ХК «Трактор»
«Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. Кроме того, "Трактор" на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля — призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», — говорится на официальном сайте «Трактора».
Ранее КХЛ приняла решение о приостановлении матчей плей-офф лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. 0