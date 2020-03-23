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    «Трактор» приостановил тренировки всех команд

    Хоккей Коронавирус в спорте КХЛ Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» сообщил о приостановке тренировочного процесса всех команд системы клуба с 23 марта по 6 апреля из-за пандемии коронавируса.

    «Трактор» приостановил тренировки всех команд
    «Трактор» приостановил тренировки всех команд

    «Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. Кроме того, "Трактор" на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля — призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», — говорится на официальном сайте «Трактора».

    Ранее КХЛ приняла решение о приостановлении матчей плей-офф лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. 0

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