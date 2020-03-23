СМИ: Тамбиев возглавит «Адмирал»

Леонид Тамбиев
mhl.khl.ru
Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера «моряков» был тренер «Сочи» Игорь Ефимов, однако сочинский клуб отказался отпускать специалиста.
4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября возглавил команду в должности и.о. главного тренера, а спустя месяц был утверждён главным тренером «Сарыарки». С 2015 по 2018 год трудился в системе санкт-петербургского «Динамо», после чего вновь вернулся в «Сарыарку», с которой в 2019 году выиграл Кубок Петрова.
В этом сезоне карагандинская команда вылетела из плей-офф уже на стадии первого раунда, проиграв «СКА-Неве» (2-4). В феврале сообщалось об интересе к Тамбиеву со стороны рижского «Динамо». 0