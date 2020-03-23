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    СМИ: Тамбиев возглавит «Адмирал»

    Хоккей Адмирал КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал».

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера «моряков» был тренер «Сочи» Игорь Ефимов, однако сочинский клуб отказался отпускать специалиста.

    4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября возглавил команду в должности и.о. главного тренера, а спустя месяц был утверждён главным тренером «Сарыарки». С 2015 по 2018 год трудился в системе санкт-петербургского «Динамо», после чего вновь вернулся в «Сарыарку», с которой в 2019 году выиграл Кубок Петрова.

    В этом сезоне карагандинская команда вылетела из плей-офф уже на стадии первого раунда, проиграв «СКА-Неве» (2-4). В феврале сообщалось об интересе к Тамбиеву со стороны рижского «Динамо». 0

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