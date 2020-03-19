Президент «Нефтехимика» покинул свой пост

покинул пост президента сообщается на сайте нижнекамского хоккейного клуба.

«Коллектив ХК "Нефтехимик" и многотысячная армия болельщиков выражают огромную благодарность Азату Шаукатовичу за ту поддержку и внимание, которые он оказывал нам все эти годы, способствовал развитию хоккея в Нижнекамске», — говорится в сообщении.

Бикмурзин занимал этот пост с 2015 года. За это время клуб из Нижнекамска три раза выходил в плей-офф КХЛ, но ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф.

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» в серии первого раунда уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4. 0