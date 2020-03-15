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    «Нефтехимик» расторг контракт с американским форвардом

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с американским форвардом Мэттом Уайтом.

    Мэтт Уайт

    «Хоккейный клуб "Нефтехимик" по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом. Мы благодарим Мэтта за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

    30-летний американец в текущем сезоне провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В четырех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

    Напомним, «Нефтехимик» прошел в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, но вылетел из турнира, проиграв в серии казанскому «Ак Барсу».

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