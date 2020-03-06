Мартемьянов: У парней постоянно есть моменты, забить не могут

Главный тренер «Автомобилиста»подвёл итоги проигранного третьего матча серии плей-офф с новосибирской(4:3 ОТ).

«Хороший напряжённый матч. "Сибирь" проявила больше упорства на чужом пятачке.

Мы смогли забить третью шайбу, но в итоге пропустили. Рук не опускаем, будем биться до конца, там уже будет видно.

Какие слова буду говорить команде при счёте в серии 0-3? Ну вам-то я точно не скажу, что я буду говорить. Сядем поговорим, будем дальше двигаться.

Найдём что сказать, мир не рухнул. После матча на такие вопросы не отвечают. Может ли Голышев сыграть в этой серии? Он приехал с командой. Возможно, что сыграет.

Переубедила ли меня эта серия в том, что атаки сходу менее действенны, чем позиционные? Ну как переубедила… Вы статистику почитайте и увидите, что атаки сходу приносят больше голов, чем позиционные. Это зависит от нашей обороны, соперник играет очень строго.

Мы дождались от легионерского звена хотя бы какой-то отдачи? Что значит хотя бы какой-то отдачи? У парней постоянно есть моменты, забить не могут. Вот и всё.

Вратарь у "Сибири" здорово играет, это однозначно. Ребята в обороне пластаются, очень много блокированных бросков, причём не только телом, но и клюшкой, на пятак не пускают.

Игроков соперника там всегда больше, чем нас. Они более активно играют в этом плане. Забили — молодцы, ещё забивать надо», — передаёт слова Мартемьянова «Чемпионат».

Счёт в серии между «Сибирью» и «Автомобилистом» 3-0 в пользу новосибирцев. 0