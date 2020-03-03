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    СКА выиграл у «Витязя» во втором матче серии

    Хоккей КХЛ СКА Витязь Прогнозы на КХЛ
    Во втором матче сери и 1/8 финала Кубка Гагарина СКА выиграл у «Витязя» со счетом 4:3. Хозяева повели в счете 2:0 по результатам двух встреч.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе СКА забивали Сергей Плотников, Евгений Кетов, Василий Подколзин. Победу команде принес точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

    5 марта команды проведут третью игру в серии.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч
    СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)
    Голы: Хауден — 1 (Лаюнен, Воронков), 12:29 — 0:1. Плотников — 1 (бол., Токранов, Ожиганов), 22:07 — 1:1. Кетов — 1 (Бенгтссон), 29:35 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко), 31:49 — 3:1. Кемппайнен — 2 (бол., Барабанов, Ткачев), 35:54 — 4:1. Хауден — 2, 50:03 — 4:2. Макеев — 1 (Бывальцев, Пыленков), 53:35 — 4:3Вратари: Самонов — Ежов (Сапрыкин, 31:49, 59:19)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (6+19+7) — 34 (8+11+15)
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