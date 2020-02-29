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    НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 февраля

    Хоккей НХЛ Вегас Голден Найтс Баффало Сэйбрз Анахайм Дакс Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
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    «Вегас» — «Баффало»
    «Вегас» — «Баффало»
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    «Коламбус» — «Миннесота» 0:5

    «Миннесота» выиграла третий матч подряд, разгромив на выезде «Коламбус» со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). У победителей по два очка набрали Зак Паризе (1+1), Кевин Фиала (1+1) и Джордан Гринвей (0+2). Голкипер Алекс Стэлок отразил все 24 броска, оформив шатаут.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Миннесота» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Эрикссон Эк — 8 (Гринуэй, Патерин), 6:12 — 0:1. Сперджен — 11 (Фиала, Сутер), 6:46 — 0:2. Хартман — 9 (Койву), 30:52 — 0:3. Паризе — 22 (Гринуэй, Бродин), 32:30 — 0:4. Фиала — 19 (бол., Паризе, Стаал), 52:20 — 0:5Вратари: Корписало (Кивлениекс, 32:30) — СтэлокШтраф: 6-4Броски: 24 (11+6+7) — 26 (9+9+8)

    «Коламбус» с 76 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции, «Миннесота» (71 балл) — десятая на Западе.

    «Коламбус» — «Миннесота» 0:5

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

    «Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). «Флайерз» продлили свою серию побед и прервали пятиматчевую победную серию команды из Нью-Йорка. Российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич и Иван Проворов отметились голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Фаст — 12 (Панарин), 2:49 — 0:1. Кутюрье — 20 (Ворачек, Проворов), 16:07 — 1:1. ван Римсдайк — 19 (Обе-Кубель, Лотон), 33:00 — 2:1. Жиру — 18 (Кутюрье, Ворачек), 35:05 — 3:1. Жиру — 19 (бол., Ворачек, Конекны), 42:36 — 4:1. Хэйс — 22 (Ворачек, Лотон), 52:56 — 5:1. Хауден — 9 (Фокс, Бучневич), 59:34 — 5:2Вратари: Харт — ГеоргиевШтраф: 10-10Броски: 40 (16+13+11) — 28 (8+10+10)

    «Филадельфия» идет четвертой на Востоке (81 очко), «Рейнджерс» — десятый (74 балла).

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

    «Каролина» — «Колорадо» 2:3

    «Колорадо» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв на выезде «Каролину» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Российские игроки Андрей Свечников, Валерий Ничушкин, Никита Задоров и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Жост — 6 (Джонсон, Жирар), 6:34 — 0:1. Жост — 7 (Макар), 32:51 — 0:2. Терявяйнен — 14 (Ахо, Шей), 45:54 — 1:2. Терявяйнен — 15 (Славин, Ахо), 47:55 — 2:2. Жирар — 4 (Ландескуг, Наместников), 57:23 — 2:3Вратари: Форсберг (57:30) — ФранцоузШтраф: 6-6Броски: 47 (13+18+16) — 32 (12+12+8)

    «Каролина» с 74 очками занимает девятое место на Востоке, «Колорадо» — второй на Западе (83 балла).

    «Каролина» — «Колорадо» 2:3

    «Анахайм» — «Питтсбург» 3:2

    «Анахайм» дома выиграл у «Питтсбурга» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). У победителей отличились Дэнтон Хайнен, Райан Гецлаф и Брендан Гуле, у проигравших дубль сделал Джейсон Цукер.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Хейнен — 8 (Шервуд, Мэнсон), 14:14 — 1:0. Зукер — 18 (бол., Петтерссон, Шульц), 21:16 — 1:1. Гецлаф — 13 (бол., Стил, Милано), 29:23 — 2:1. Гюле — 3, 37:20 — 3:1. Зукер — 19 (Маккэн, Петтерссон), 58:39 — 3:2Вратари: Гибсон — Мюррей (57:02 — 58:39, 58:50)Штраф: 14-16Броски: 21 (2+15+4) — 30 (10+9+11)

    «Анахайм» набрал 60 очков и занимает 13 место на Западе. У «Питтсбурга» 80 очков и пятое место.

    «Вегас» — «Баффало» 4:2

    «Вегас» продлил победную серию до восьми матчей подряд, одолев дома «Баффало» со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Баффало» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
    Голы: Кахун — 11 (М. Юханссон, Веси), 2:16 — 0:1. Руа — 4 (Казинс, Холден), 11:12 — 1:1. Карлссон — 14 (Пачоретти, Стивенсон), 43:06 — 2:1. Смит — 26 (Штястны, Уайтклауд), 45:25 — 3:1. Смит — 27 (п.в., Маршессо), 58:11 — 4:1. Скиннер — 13 (Монтур, Маккейб), 59:48 — 4:2Вратари: Ленер — Хаттон (56:53 — 58:11)Штраф: 2-0Броски: 28 (11+6+11) — 34 (9+6+19)

    «Вегас» занимает четвертое место на Западе, «Баффало» — 13-й на Востоке. 0

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