«Анахайм» обыграл «Баффало»

В составе победителей отличились Якоб Силфверберг, Райан Гетцлаф и Ник Ричи.
За «Сэйбрз» шайбы забросили Юхан Ларссон и Расмус Далин.
«Анахайм» на данный момент находится на 13-м месте в Западной конференции. «Баффало» — 13-й на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Анахайм» — 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)
Голы: Сильверберг — 17 (Стил, Дель Зотто), 6:15 — 0:1. Гецлаф — 12 (Ракелль, Шор), 10:45 — 0:2. Ритчи — 6 (Терри, Хенрик), 12:00 — 0:3. Ларссон — 5 (Уилсон), 18:53 — 1:3. Далин — 4 (бол., Айкел, Веси), 31:41 — 2:3Нереализованный буллит: Терри (Анахайм Дакс), 17:52 (Вратарь)Вратари: Ю. Юханссон (57:59) — МиллерБроски: 33 (7+11+15) — 28 (11+12+5)Штраф: 2 — 4