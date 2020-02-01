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    Овечкин признан первой звездой НХЛ в январе

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    Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала имена лучших игроков по итогам января.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который за отчетный период забросил 13 шайб и сделал две результативные передачи.

    Кроме того, россиянин добрался до отметки в 695 голов в НХЛ и вышел на чистое восьмое место в истории снайперов лиги.

    Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, заработавший за январь 17 (6+11) баллов.

    Замкнул тройку лучших российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, одержавший девять побед и отражавший 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,58. 0

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