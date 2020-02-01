Овечкин признан первой звездой НХЛ в январе

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала имена лучших игроков по итогам января.

Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который за отчетный период забросил 13 шайб и сделал две результативные передачи.

Кроме того, россиянин добрался до отметки в 695 голов в НХЛ и вышел на чистое восьмое место в истории снайперов лиги.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, заработавший за январь 17 (6+11) баллов.

Замкнул тройку лучших российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, одержавший девять побед и отражавший 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,58. 0