Дубль Куликова помог «Нефтехимику» обыграть «Сибирь»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Пять из шести шайб хозяева забросили в первом периоде. В составе победителей дубль оформил нападающий Павел Куликов. У проигравших две шайбы забросил Михаил Ромаев.

«Сибирь» прервала серию из шести побед. На счету новосибирского клуба 59 очков в 50 матчах и пятое место в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» набрал 50 очков и продолжает идти на 10-м месте.