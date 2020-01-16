«Барыс» удержал победу над «Магниткой»

В составе победителей шайбами отметились Линус Виделль (30-я минута), Даррен Диц (35), Корбан Найт (43) и Роман Старченко (46).
«Магнитка» ответила дублем Андрея Нестрашила (40, 49) и голом Виктора Антипина (57).
«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции — на счету команды 65 очков в 49 матчах. «Металлург» идет седьмым (53 очка).
В следующем матче казахстанский клуб сыграет в гостях против «Йокерита», «Металлург» отправится в Нижний Новгород к местному «Торпедо»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы: Виделль — 6 (Старченко), 29:16 — 1:0. Дитц — 9 (бол., Охтамаа), 34:55 — 2:0. Нестрашил — 9 (бол., О`Делл, Расмуссен), 39:37 — 2:1. Найт — 16, 42:32 — 3:1. Старченко — 16 (Найт, Виделль), 45:25 — 4:1. Нестрашил — 10 (Антипин, Филиппи), 48:14 — 4:2. Антипин — 4 (Любимов, Расмуссен), 56:41 — 4:3Вратари: Паскуале — Кошечкин (Демченко, 45:25, 58:44 — 58:57, 59:03 — 59:36, 59:44)Броски: 26 (7+6+13) — 36 (11+9+16)Штраф: 2 — 4