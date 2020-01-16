«Барыс» удержал победу над «Магниткой»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над магнитогорским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Линус Виделль (30-я минута), Даррен Диц (35), Корбан Найт (43) и Роман Старченко (46).

«Магнитка» ответила дублем Андрея Нестрашила (40, 49) и голом Виктора Антипина (57).

«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции — на счету команды 65 очков в 49 матчах. «Металлург» идет седьмым (53 очка).

В следующем матче казахстанский клуб сыграет в гостях против «Йокерита», «Металлург» отправится в Нижний Новгород к местному «Торпедо»