Малкина признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга»был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:3 ОТ) россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками.

Таким образом, Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по числу результативных передач, сравнявшись по этому показателю с Яромиром Ягром. Теперь у обоих хоккеистов по 640 голевых пасов.

Первой звездой дня признан вратарь «Каролины» Петр Мразек, который отразил 32 броска и оформил шатаут в матче с «Аризоной» (3:0).

Третьей звездой назван форвард «Детройта» Дилан Ларкин, забросивший шайбу и реализовавший решающий буллит в послематчевой серии в игре с «Оттавой» (3:2 Б). 0