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    Малкина признали второй звездой дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:3 ОТ) россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Таким образом, Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по числу результативных передач, сравнявшись по этому показателю с Яромиром Ягром. Теперь у обоих хоккеистов по 640 голевых пасов.

    Первой звездой дня признан вратарь «Каролины» Петр Мразек, который отразил 32 броска и оформил шатаут в матче с «Аризоной» (3:0).

    Третьей звездой назван форвард «Детройта» Дилан Ларкин, забросивший шайбу и реализовавший решающий буллит в послематчевой серии в игре с «Оттавой» (3:2 Б). 0

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