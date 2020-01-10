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    «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в Уфе

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Динамо Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» со счетом 3:4.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей шайбами отметились Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49).

    За хозяев дубль оформил Сакари Маннинен (40, 57), еще одна шайба на счету Теему Хартикайнена (60).

    «Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 45 встречах. На счету «Динамо» 64 очка в 48 встречах — они располагаются на второй строчке на Западе.

    В следующем матче уфимцы сыграют против рижского «Динамо», а столичный клуб отправится в гости к СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — ХК «Динамо» (Москва) — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
    Голы: Шипачев — 14 (Петерссон), 3:49 — 0:1. Петерссон — 15 (Яшкин), 29:16 — 0:2. Маннинен — 6 (бол., Умарк), 39:44 — 1:2. Петерссон — 16 (бол., Яшкин, Чайковски), 43:23 — 1:3. Яшкин — 21 (Петерссон), 48:16 — 1:4. Маннинен — 7 (бол., Ларсен, Умарк), 56:41 — 2:4. Хартикайнен — 15 (Сошников, Умарк), 59:48 — 3:4Вратари: Метсола (56:16 — 56:41, 57:12) — ЕременкоБроски: 42 (7+17+18) — 30 (13+9+8)Штраф: 10 — 14
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