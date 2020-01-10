«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в Уфе

Уфимскийв матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскомусо счетом 3:4.

В составе победителей шайбами отметились Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49).

За хозяев дубль оформил Сакари Маннинен (40, 57), еще одна шайба на счету Теему Хартикайнена (60).

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 45 встречах. На счету «Динамо» 64 очка в 48 встречах — они располагаются на второй строчке на Западе.

В следующем матче уфимцы сыграют против рижского «Динамо», а столичный клуб отправится в гости к СКА.