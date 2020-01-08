«Динамо» Рига — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

Череповецкаяодержала победу в серии буллитов над рижскимв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в столице Латвии, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Победный буллит реализовал Вадим Кудако. В основное время у череповчан отличились Богдан Якимов (25 минута) и Егор Яковлев (47).

У хозяев шайбы забросили Кристапс Сотниекс (39) и Эмилс Гегерис (40).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Якимов — 6 (Неволин, Хохлов), 24:09 — 0:1. Сотниекс — 4 (Мейя, Батня), 38:47 — 1:1. Гегерис — 1 (Майоне, Джериньш), 39:10 — 2:1. Яковлев — 3 (бол., Морозов, Капустин), 46:26 — 2:2Победный буллит: КудакоВратари: Ворис — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 4Броски: 25 (8+11+6+0) — 33 (7+10+12+4)

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает десятое место (41 очко), а рижское «Динамо» — 11-е (32 очка). 0