Директор МХЛ ответил на обвинения в коррупции со стороны Ларионова

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛпрокомментировал интервью, данное им по окончании молодежного чемпионата мира.

В этом интервью тренер молодежной сборной России заявил о коррупции в МХЛ и ВХЛ.

«Я всегда относился и отношусь с уважением к Игорю Николаевичу Ларионову как к прославленному игроку, двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, человеку, с именем которого связана славная эпоха отечественного хоккея.

Однако его слова, сказанные в интервью СМИ по окончании молодежного чемпионата мира, вызывают крайнее недоумение.

Одним из главных принципов работы Молодежной хоккейной лиги всегда был принцип нулевой терпимости к коррупции.

Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, в клубах Лиги, то, по моему мнению, он должен был обратиться к руководству МХЛ, ко мне лично, либо в соответствующие инстанции, предъявив факты, подтверждающие его правоту.

Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодежном хоккее.

Вдвойне странно что Игорь Николаевич не обратился к нам, будучи не понаслышке знакомым с деятельностью хоккейного агента.

Кроме того, его обвинения бросают тень не только на репутацию МХЛ, но и на Континентальную хоккейную лигу, поскольку МХЛ интегрирована в систему КХЛ, является ее неотъемлемой частью.

Я воспринимаю такие слова также и как обвинения в свой, как руководителя Лиги, адрес.

МХЛ всегда открыта для конструктивной критики, но только в том случае, если она является обоснованной.

Я лично всегда готов к диалогу с Игорем Ларионовым, как, впрочем, и со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании российского молодежного хоккея», — приводит слова Морозова пресс-служба МХЛ. 0