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    «Куньлунь» обыграл «Динамо» в Минске

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
    «Куньлунь»

    В составе победителей дубль оформил Брэндон Ип, еще по шайбе забросили Люк Локхарт, Хантер Шинкарук и Тайлер Вон.

    Единственный гол минчан записал на свой счет Артем Демков.

    Для «Куньлуня» победа стала первой в 5 последних встречах. С 50 очками коллектив располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    «Динамо» потерпело 17-е поражение в 19 последних встречах и занимает 12-е место в Западной конференции с 30 очками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
    Голы: Локхарт — 8 (мен.), 26:21 — 0:1. Йип — 11, 27:49 — 0:2. Демков — 7 (бол., Граньяни, Спунер), 31:01 — 1:2. Йип — 12 (бол., Шинкарук, Крэкнелл), 49:42 — 1:3. Шинкарук — 1 (Уэрек), 54:43 — 1:4. Вонг — 12 (Спроул, Миллер), 55:56 — 1:5Вратари: Карнаухов — ГрубецБроски: 29 (12+7+10) — 29 (7+11+11)Штраф: 8 — 6
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