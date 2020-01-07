«Куньлунь» обыграл «Динамо» в Минске

Минскоепотерпело домашнее поражение от китайского(1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Ип, еще по шайбе забросили Люк Локхарт, Хантер Шинкарук и Тайлер Вон.

Единственный гол минчан записал на свой счет Артем Демков.

Для «Куньлуня» победа стала первой в 5 последних встречах. С 50 очками коллектив располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

«Динамо» потерпело 17-е поражение в 19 последних встречах и занимает 12-е место в Западной конференции с 30 очками.