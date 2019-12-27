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    Сборная Казахстана уступила Словакии на МЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Казахстана Сборная Словакии
    Сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии.

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    В составе победителей отличились Оливер Окульяр, Даниэль Ткач и Роберт Джуган. Казахстанские хоккеисты ответили шайбой Максима Мусорова.

    В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире.

    Теперь казахстанской команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией.

    Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.

    Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Словакия U20 — Казахстан U20 — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Окульяр — 1 (бол., Княжко, Чайкович), 24:49 — 1:0. Мусоров — 3 (бол., Бутенко), 29:43 — 1:1. Ткач — 1 (Мразик, Мудрак), 57:04 — 2:1. Джуган — 1 (п.в.), 59:53 — 3:1Вратари: Главай — Нурек (59:27 — 59:53)Броски: 24 (9+6+9) — 23 (8+5+10)Штраф: 24 — 20
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