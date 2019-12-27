Сборная Казахстана уступила Словакии на МЧМ-2020

обыграла(3:1) в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии.

В составе победителей отличились Оливер Окульяр, Даниэль Ткач и Роберт Джуган. Казахстанские хоккеисты ответили шайбой Максима Мусорова.

В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире.

Теперь казахстанской команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией.

Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.

Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.