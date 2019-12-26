«Салават Юлаев» стартовал на Кубке Шпенглера с поражения

Уфимскийпроиграл «Амбри-Пиотте» (1:4) в стартовом матче розыгрыша Кубка Шпенглера, который начался в швейцарском Давосе.

Швейцарский клуб повел с преимуществом в три шайбы, после чего под занавес второго периода защитник «Салавата» Евгений Лисовец отыграл один гол. В концовке матча «Амбри-Пиотте» забросил еще одну шайбу.

В следующем туре подопечные Николая Цулыгина 27 декабря сыграют с финским клубом ТПС.

Кубок Шпенглера. Группа Торриани «Амбри-Пиотта» (Амбри) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Саболич — 1 (Цвергер, Фишер), 2:28 — 1:0. Фора — 1 (Эгли), 15:46 — 2:0. Мюллер — 1 (Цвергер, Миранда), 23:33 — 3:0. Лисовец — 1 (Умарк, Бурмистров), 38:39 — 3:1. Мюллер — 2, 59:42 — 4:1Вратари: Манцато — КареевШтраф: 6 — 12

Ранее тренерский штаб «Салавата» заявил о том, что на турнире в Давосе будет выступать второй состав уфимцев.

На Кубке Шпенглера не играют вратарь Юха Метсола, защитники Григорий Панин, Алексей Семенов, Михаил Пашнин и Захар Арзамасцев, а также нападающие Петр Хохряков, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Владимир Жарков. 0