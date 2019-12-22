СКА обыграл «Магнитку» в Петербурге

В составе победителей дубль на свой счет записал Артем Зуб. За гостей отличился Дэннис Расмуссен.
«Магнитка» не может обыграть СКА в Санкт-Петербурге с 6 ноября 2014 (2:1).
Армейцы продолжают идти на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. «Металлург» — 9-й на Востоке (43).
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Зуб — 7 (Кемппайнен, Ткачев), 24:27 — 1:0. Расмуссен — 8 (бол., Нестрашил, Локтионов), 41:47 — 1:1. Кагарлицкий — 4 (Якупов, Зуб), 43:53 — 2:1Вратари: Хелльберг — Демченко (58:15)Броски: 34 (6+19+9) — 23 (10+3+10)Штраф: 2 — 4