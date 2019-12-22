СКА обыграл «Магнитку» в Петербурге

Питерскийодержал домашнюю победу над магнитогорским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль на свой счет записал Артем Зуб. За гостей отличился Дэннис Расмуссен.

«Магнитка» не может обыграть СКА в Санкт-Петербурге с 6 ноября 2014 (2:1).

Армейцы продолжают идти на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков. «Металлург» — 9-й на Востоке (43).