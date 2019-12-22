Хоккеисты «Рейнджерс» на домашней арене обыграли «Анахайм»

Хоккеисты «Рейнджерс»
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Дубль в составе «Рейнджерс» оформил Крис Крайдер (13 и 37 минуты). По шайбе забросили Филип Хитил (8), Бретт Хоуден (9) и Мика Зибанежад (42).
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет одну голевую передачу.
У «Дакс» единственный точный бросок нанес Сэм Стил (10).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хитил — 9 (Лемье, Шей), 7:14 — 1:0. Хауден — 4 (Дианджело, Панарин), 8:45 — 2:0. Стил — 3 (Каше), 9:58 — 2:1. Крайдер — 9, 12:16 — 3:1. Крайдер — 10 (Зибанежад), 36:09 — 4:1. Зибанежад — 12 (мен., Стром), 41:16 — 5:1Вратари: Лундквист — МиллерШтраф: 29 — 31Броски: 41 (18+12+11) — 20 (6+7+7)
«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции (38 очков), «Анахайм» — 14-й на Западе (34 очка). 0