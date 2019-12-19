«Динамо» в Москве разгромило «Северсталь»

Московскоеразгромилов очередном поединке регулярного первенства КХЛ. Лучшим игроком встречи стал, который набрал 4 очка — 2 гола и 2 передачи.

Также за москвичей «хет-триком» отметился Даниил Тарасов.

После этой разгромной победы «Динамо» имеет 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Запада. «Северсталь находится на 10 месте с 33 пунктами.