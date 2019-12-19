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    «Динамо» в Москве разгромило «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Динамо Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» разгромило «Северсталь» в очередном поединке регулярного первенства КХЛ. Лучшим игроком встречи стал Дмитрий Яшкин, который набрал 4 очка — 2 гола и 2 передачи.

    «Динамо» прервало 2-матчевую неудачную серию
    «Динамо» прервало 2-матчевую неудачную серию

    Также за москвичей «хет-триком» отметился Даниил Тарасов.

    После этой разгромной победы «Динамо» имеет 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Запада. «Северсталь находится на 10 месте с 33 пунктами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
    Голы: Яшкин — 15 (Шипачев, Петерссон), 17:32 — 1:0. Кодола — 3 (бол.), 19:52 — 1:1. Яшкин — 16 (бол., Петерссон, Хиетанен), 25:09 — 2:1. Тарасов — 10 (Лямин, Шипачев), 34:04 — 3:1. Петерссон — 10 (Яшкин, Хиетанен), 36:13 — 4:1. Игумнов — 4 (Брюквин, Алексеев), 36:23 — 5:1. Тарасов — 11 (бол., Яшкин), 42:31 — 6:1. Миронов — 3 (бол., Алексеев, Игумнов), 47:19 — 7:1. Тарасов — 12 (Афиногенов), 47:47 — 8:1Вратари: Бочаров (Кузнецов, 47:47) — Хакимов (Шостак, 36:13)Штраф: 4 — 12Броски: 35 (8+13+14) — 30 (10+11+9)
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