ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»

Минскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступилосо счетом 5:2.

В составе армейцев дубль оформил Максим Мамин, еще по шайбе на счету Константина Окулова, Максима Шалунова и Марио Кемпе.

В составе «Динамо» отличились Теему Пулккинен и Франсис Паре.

Команда Игоря Никитина, у которой 51 очко, занимает 1-е место в таблице «Запада», а белорусский клуб расположился на 12-й строчке, набрав 27 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с рижским «Динамо», а команда из Минска встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 17 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1) Голы: Мамин — 4 (Марченко, Робинсон), 4:20 — 0:1. Пулккинен — 17 (бол., Спунер), 8:51 — 1:1. Паре — 9 (бол., Спунер), 11:06 — 2:1. Окулов — 8 (Робинсон, Вей), 15:21 — 2:2. Мамин — 5 (Кемпе), 22:10 — 2:3. Шалунов — 7 (Окулов, Соркин), 23:17 — 2:4. Кемпе — 1 (Мамин, Вей), 43:27 — 2:5Вратари: Энрот (Карнаухов, 23:17) — ЮханссонБроски: 20 (9+5+6) — 24 (10+7+7)Штраф: 6 — 16

В другом матче «Северсталь» проиграла дома «Локомотиву» (2:3 Б), прервав серию «Северстали» из двух побед.

У «Локомотива» отличились нападающий Артур Каюмов и защитник Рушан Рафиков. Победный буллит реализовал форвард Магнус Пяяйарви.

За «Северсталь» по разу забили нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин.