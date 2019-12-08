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    ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило ЦСКА со счетом 5:2.

    В составе армейцев дубль оформил Максим Мамин, еще по шайбе на счету Константина Окулова, Максима Шалунова и Марио Кемпе.

    В составе «Динамо» отличились Теему Пулккинен и Франсис Паре.

    Команда Игоря Никитина, у которой 51 очко, занимает 1-е место в таблице «Запада», а белорусский клуб расположился на 12-й строчке, набрав 27 очков.

    В следующем матче ЦСКА сыграет с рижским «Динамо», а команда из Минска встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 17 декабря.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Мамин — 4 (Марченко, Робинсон), 4:20 — 0:1. Пулккинен — 17 (бол., Спунер), 8:51 — 1:1. Паре — 9 (бол., Спунер), 11:06 — 2:1. Окулов — 8 (Робинсон, Вей), 15:21 — 2:2. Мамин — 5 (Кемпе), 22:10 — 2:3. Шалунов — 7 (Окулов, Соркин), 23:17 — 2:4. Кемпе — 1 (Мамин, Вей), 43:27 — 2:5Вратари: Энрот (Карнаухов, 23:17) — ЮханссонБроски: 20 (9+5+6) — 24 (10+7+7)Штраф: 6 — 16

    В другом матче «Северсталь» проиграла дома «Локомотиву» (2:3 Б), прервав серию «Северстали» из двух побед.

    У «Локомотива» отличились нападающий Артур Каюмов и защитник Рушан Рафиков. Победный буллит реализовал форвард Магнус Пяяйарви.

    За «Северсталь» по разу забили нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Петунин — 1 (Сизов, Вовченко), 1:50 — 1:0. Рафиков — 5 (бол., Пяярви-Свенссон, Алексеев), 9:35 — 1:1. Марковин — 5 (Морозов), 11:01 — 2:1. Каюмов — 8 (Коваленко), 44:56 — 2:2Победный буллит: Пяярви-СвенссонВратари: Подъяпольский — КоноваловБроски: 25 (8+9+4+4) — 40 (21+10+8+1)Штраф: 16 — 6
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