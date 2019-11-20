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    Гол Сошникова принес «Салавату» победу над «Куньлунем»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Юха Метсола
    Юха Метсола

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Единственную шайбу забросил на 5-й минуте Никита Сошников.

    Вратарь уфимцев Юха Метсола провел третий «сухой» матч в текущем чемпионате, отразив 37 бросков соперника.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Сошников — 15 (Пашнин, Майоров), 4:02 — 1:0Вратари: Метсола — Смит (58:17)Броски: 22 (7+14+1) — 37 (9+10+18)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (37 очков), а «Куньлунь» — десятое (29 очков). 0

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