Гол Сошникова принес «Салавату» победу над «Куньлунем»

Юха Метсола
КХЛ
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу забросил на 5-й минуте Никита Сошников.
Вратарь уфимцев Юха Метсола провел третий «сухой» матч в текущем чемпионате, отразив 37 бросков соперника.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Сошников — 15 (Пашнин, Майоров), 4:02 — 1:0Вратари: Метсола — Смит (58:17)Броски: 22 (7+14+1) — 37 (9+10+18)
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (37 очков), а «Куньлунь» — десятое (29 очков). 0