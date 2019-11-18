Крикунов: Ребята хорошо настроились, забивали и в меньшинстве, и в большинстве

Главный тренер «Динамо»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(6:4).

«Начали хорошо, забили два гола, старались сыграть на контратаках и перекрывать атаки противника.

Хорошо действовал Иван Бочаров, в третьем периоде дали поиграть нашему молодому вратарю, 1998 года, он был в Высшей лиге.

Надо его возвращать в КХЛ, но что-то не очень у него получилось. Это не только его вина, там еще и Лямин "заправил" в свои ворота.

А в целом ребята хорошо настроились, забивали и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ. 0