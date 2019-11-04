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    • Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
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    Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

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    «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Калгари» — 4:2.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    Якуб Врана оформил хет-трик. На счету российского форварда хозяев Евгения Кузнецова ассистентский дубль, показатель полезности «+3», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ.

    У Александра Овечкина в активе «-2», 4 броска, 3 силовых приема и блокшот.

    У Дмитрия Орлова «-1», 2 штрафные минуты, 2 броска, силовой прием и блокшот. Илья Самсонов отразил 24 броска из 26.

    Кузнецов в итоге был признан второй звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Калгари» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Манджапане — 3 (Ткачак), 5:40 — 0:1. Врана — 7 (Кузнецов, Уилсон), 11:01 — 1:1. Врана — 8, 15:08 — 2:1. Линдхольм — 10 (Кюлингтон, Манджапане), 19:58 — 2:2. Врана — 9 (Кузнецов, Кемпны), 35:05 — 3:2. Эллер — 5 (бол., Уилсон), 42:20 — 4:2Вратари: Самсонов — Тэлбот (58:12)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (10+13+9) — 27 (8+11+8)
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