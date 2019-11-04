«Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь»

В составе победителей шайбы на счету Станислава Бочарова, Антона Шенфельда и Тая Рэтти. В серии буллитов решающий бросок исполнил Джордан Шредер.
За хозяев отличились Святослав Гребенщиков, Миро Аалтонен и Александр Семин.
Подольская команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы располагаются на шестой строчке.
Следующий матч «Витязь» проведет 13 ноября против минского «Динамо», «Торпедо» встретится с белорусским клубом на день раньше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Голы: Гребенщиков — 8 (Йормакка, Аалтонен), 39:57 — 1:0. Аалтонен — 7 (Семин), 40:45 — 2:0. Бочаров — 7 (мен.), 41:40 — 2:1. Шенфельд — 3, 44:31 — 2:2. Семин — 9 (Стасенко), 46:34 — 3:2. Рэтти — 4 (Шредер, Жафяров), 50:27 — 3:3Победный буллит: ШредерВратари: Ежов — ТихомировБроски: 45 (14+8+19+4) — 49 (12+14+21+2)Штраф: 8 — 6