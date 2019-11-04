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    «Торпедо» по буллитам обыграло «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу по буллитам над «Витязем» — 4:3 ПБ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей шайбы на счету Станислава Бочарова, Антона Шенфельда и Тая Рэтти. В серии буллитов решающий бросок исполнил Джордан Шредер.

    За хозяев отличились Святослав Гребенщиков, Миро Аалтонен и Александр Семин.

    Подольская команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы располагаются на шестой строчке.

    Следующий матч «Витязь» проведет 13 ноября против минского «Динамо», «Торпедо» встретится с белорусским клубом на день раньше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Гребенщиков — 8 (Йормакка, Аалтонен), 39:57 — 1:0. Аалтонен — 7 (Семин), 40:45 — 2:0. Бочаров — 7 (мен.), 41:40 — 2:1. Шенфельд — 3, 44:31 — 2:2. Семин — 9 (Стасенко), 46:34 — 3:2. Рэтти — 4 (Шредер, Жафяров), 50:27 — 3:3Победный буллит: ШредерВратари: Ежов — ТихомировБроски: 45 (14+8+19+4) — 49 (12+14+21+2)Штраф: 8 — 6
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