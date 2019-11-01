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    Воробьев: Обычно «Магнитке» не хватает одного точного броска

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Обычно нам не хватает одного точного броска. Все бы поменялось. Знаете, такие игры тоже надо выигрывать, когда нужно терпеть и ждать, работать и бороться.

    В конце нам где-то повезло, что Андрей Локтионов так здорово разобрался с голкипером, а до этого Стас Галимов вытащил момент, а "в обратку" мы забили.

    Такие игры сложные, их тоже надо уметь выигрывать. Ребята молодцы, что добились этого.

    Да, однозначно, большинство "5 на 3" ключевой момент, но там здорово сыграл соперник на вбрасывании, а нам тогда как минимум это вбрасывание нужно было не проигрывать. В этом была разница.

    Выброс шайбы? Это не игровая дисциплина, а концентрация, а концентрация — это физика и силы. При чем тут игровая дисциплина? Кто-то хочет выбросить шайбу сам? Пусть будет волнение», — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». 0

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