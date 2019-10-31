«Спартак» одержал шестую победу подряд

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш, ставший автором победного буллита.
За гостей отличились Даниил Вовченко и Владислав Провольнев.
Столичный клуб выиграл 6-й матч кряду, а «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Вишневский — 4 (Карсумс, Кутейкин), 33:03 — 1:0. Вовченко — 5 (Трубачев), 33:21 — 1:1. Провольнев — 4 (бол., Трубачев, Вовченко), 57:17 — 1:2. Хохлачев — 6 (Даугавиньш, Вишневский), 58:57 — 2:2Победный буллит: ДаугавиньшВратари: Беспалов (58:43 — 58:57) — ПодъяпольскийБроски: 41 (14+12+13+2) — 24 (10+5+6+3)Штраф: 8 — 6